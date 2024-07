Der malerische Ort im Herzen der Serra de Tramuntana, Sóller, wird am 20. Juli 2024 die ganze Schönheit des mediterranen Sommers erleben. Mit einer Tageshöchsttemperatur, die auf 34,32ºC steigt, und einem Tiefstwert von 24ºC bringt der Tag eine gastfreundliche Wärme für Sonnenanbeter und all jene, die das strahlende Wetter von Mallorca genießen möchten.

10-Stunden-Prognose: Erwärmung von milden 24,93ºC bis hin zu gehobenen 32,89ºC

Der Morgen in Sóller beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 24,93ºC, die später am Tag auf 32,89ºC ansteigt, während der Nachmittag mit 32,4ºC immer noch wärmer wird. Die Temperaturen sinken schließlich in der Nacht wieder auf mildere 24ºC.

Ausgeglichene Feuchtigkeit und leichte Brisen für einen angenehmen Tag

Die Platzierung im Herzen des Gebirges bringt Sóller eine wohltuende Luftfeuchtigkeit von rund 33%, die für eine angenehme Brise sorgt. Der Himmel bleibt mit einer geringen Eintrübung von 2% klar, was den perfekten Hintergrund für einen sonnenverwöhnten Tag bietet. Zusätzlich sorgt eine atmosphärische Druckmessung von 1012 hPa für ein insgesamt angenehmes Wettergefühl.

Leichte Brisen sorgen für eine angenehme Abkühlung

Ein Blick auf die Winde zeigt, dass eine leichte Brise von 3,7 m/s bei 219º Sóller durchziehen wird, während Böen von bis zu 5,6 m/s erwartet werden.