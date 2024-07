Werfen Sie einen Blick auf die genaue Wettervorschau für Santanyí an diesem 20. Juli. Freuen Sie sich auf einen angenehm warmen Tag mit Temperaturen zwischen 24.04ºC und 28.62ºC. Mit einer minimalen Chance auf Niederschläge könnten Sie einen sonnigen Tag unter dem Himmel Mallorcas erleben.

Erwärmung zur Tagesmitte

Die Temperatur wird voraussichtlich am Morgen bei rund 24.26ºC liegen, bevor sie auf 28.21ºC am Tag ansteigt. Am Nachmittag können Sie mit Temperaturen von etwa 27.76ºC rechnen und bei Sonnenuntergang kühlt es sich ab auf ca. 24.19ºC.

Angenehme Atmosphäre trotz hoher Temperaturen

Die gefühlte Temperatur variiert etwas von der tatsächlichen, vorausgesagt sind 24.57ºC am Morgen, 29.76ºC tagsüber, 29.31ºC am Nachmittag und 24.86ºC am Abend.

Luftdruck und Feuchtigkeit

Der Luftdruck beträgt wahrscheinlich 1012 hPa, während der Tag eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 60% aufweist.

Leichter Wind und geringe Böen

Es wird geringer Wind mit 6.23m/s aus Richtung 199º erwartet, sowie gelegentliche Böen mit 8.74m/s.

Klare Sicht unter blauem Himmel

Die Wolkenbedeckung wird lediglich 2% betragen, womit es im Wesentlichen einen klaren Himmel gibt. Zudem zeigt die Vorhersage eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, was diesen Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten macht.