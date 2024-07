Wenn Sie Ihren Traumurlaub auf der idyllischen Insel Mallorca in der charmanten Stadt Santa Ponsa verbringen und neugierig auf die Wetteraussichten für den 20. Juli 2024 sind, können wir Ihnen genaue und fundierte Vorhersagen anbieten.

Sanfte Temperaturen und strahlender Sonnenschein

Beginnen Sie den Tag mit angenehmen 24.51°C in der Früh, steigt die Temperatur auf Höhe von 27.69°C am Tag, bevor sie leicht auf 27.14°C am Nachmittag abfällt. Ein gemäßigter Abend erwartet Sie dann mit 24.45°C. Die Temperaturschwankungen sind moderat, was den Tag perfekt macht, um die Schönheit von Santa Ponsa in Ruhe zu erkunden. Die gefühlte Temperatur wird voraussichtlich höher sein, mit 24.87°C morgens, 29.63°C während des Tages, 28.83°C nachmittags und 25.2°C abends.

Eine frische Brise vom Meer und klare Himmel

Mit einer erwarteten Windgeschwindigkeit von 4.69m/s und Böen bis zu 6.57m/s, die aus Richtung 151° wehen, bietet der Tag eine angenehme Erfrischung. Die Wetterbedingungen sind optimal für alle, die den salzigen Duft des Meeres lieben. Zudem erzeugt der klare Himmel mit nur 1% Nubosität ein Bilderbuchszenario. Die Luftdruckbedingungen bleiben mit 1012 hPa stabil und die Luftfeuchtigkeit beträgt vorhersehbare 66%. Mit einer Nullprozentchance auf Regen können Sie sicher sein, dass Ihre Pläne nicht durcheinander geraten.

Genießen Sie den einzigartigen Charme von Santa Ponsa, während Sie die warme Sonne und die sanften Brisen erleben, die Mallorca im Sommer definieren.