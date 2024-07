Am 21. Juli 2024 erwartet die Bewohner und Besucher von Palma de Mallorca ein angenehmer Sommertag mit Temperaturen zwischen 21,98°C und 29,62°C. Ein perfekter Tag, um die schönsten Ecken der Insel zu entdecken, die uns gleichzeitig einen himmlischen Tag am Strand bieten wird.

Tagesspanne der Temperaturen

Die Prognosen für diesen Tag zeigen, dass die Temperatur in den Morgenstunden bei angenehmen 23.13°C liegen wird, während sie zur Hochzeit des Tages auf bis zu 29.14°C ansteigt. Am Nachmittag können wir einen leichten Rückgang auf 27.85°C erwarten, und in den Nachtstunden sinkt das Quecksilber wieder auf 21.98°C.

Weitere wichtige Wetterdaten für Palma am 21. Juli

Wie erwartet, wird die Gefühlte Hitze etwas höher sein als die tatsächliche Temperatur, sie wird morgens bei 23.77°C liegen und tagsüber auf 30.66°C steigen, während sie am Nachmittag auf 27.88°C und nachts auf 21.9°C fallen wird. Außerdem bleibt der Luftdruck stabil bei etwa 1010 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 56%.

Der Wind, ein treuer Verbündeter an den heißesten Tagen, wird aus Richtung 28° mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.78m/s und mit Böen von bis zu 5.94m/s wehen, was für eine leichte Brise sorgen wird, die die Hitze erträglicher macht.

Trotz des hohen Drucks, ist es wichtig zu erwähnen, dass es fast unmöglich sein wird, eine Wolke am Himmel zu sehen, da die Bewölkung nur 18% beträgt und die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Es wird sicherlich ein perfekter Tag, um Sonnenbaden zu gehen und die herrlichen Strände von Palma zu geniessen.