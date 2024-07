In der idyllischen Bucht von Port d'Andratx erwartet uns am 24. Juli 2024 ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, perfekt für einen entspannten Sommerausflug. Mit einer minimalen Temperatur von 25.08ºC und einer maximalen von 27.57ºC, bietet dieser Tag das ideale Wetter für jede mögliche Aktivität, von einem entspannten Tag am Strand bis zu einer spannenden Fahrradtour durch die malerischen Landschaften rund um Port d'Andratx.

Thermometerwerte im Tagesverlauf Der Tag startet mit 25.09ºC am Morgen und wärmt sich bis zum Höhepunkt des Tages auf 27.36ºC auf. Der Nachmittag bietet eine leicht gesenkte Temperatur von 27.17ºC, bevor die Temperatur zum kühleren Nachtwert von 25.65ºC fällt. Gefühlte Temperaturen am 24. Juli Trotz der regulären Temperaturwerte wird das thermische Gefühl jedoch ein wenig anders sein. Morgens erwartet uns ein thermisches Gefühl von 25.43ºC. Tagsüber macht eine gefühlte Temperatur von 28.55ºC den Tag ein wenig wärmer als das Thermometer zeigt. Das Maximum wird am Nachmittag mit 28.71ºC erreicht und die Nacht wird uns mit einem thermischen Gefühl von 26.36ºC verwöhnen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind am 24. Juli Was atmosphärische Bedingungen betrifft, so können wir einen durchschnittlichen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 60% erwarten. Der Wind wird aus 173º- Richtung wehen mit einer Geschwindigkeit von 4,95m/s und Böen von bis zu 5.36m/s. Die Wolkendecke wird klar bleiben, mit einem Bedeckungsgrad von 0% und es gibt keine Vorhersage für Regenfälle. Damit haben wir ideale Bedingungen für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten. Abschließend lässt sich sagen, dass der 24. Juli 2024 der perfekte Sommerferientag sein wird. Kommen Sie also vorbei und genießen Sie den strahlenden Himmel und die angenehmen Temperaturen von Port d'Andratx.