Der Sommer erreicht seinen Höhepunkt auf Mallorca und das pittoreske Cala Rajada präsentiert sich in seiner besten Form mit strahlendem Sonnenschein und erfrischender Meeresbrise. Wer einen Urlaubstag an diesem paradiesischen Ort verbringt, kann sich auf komfortable Temperaturen und saubere, klare Luft freuen. Im Laufe des Tages lässt die Sonne das Thermometer vom Morgen bis zum Abend kontinuierlich klettern, doch die angenehme Brise vom Meer sorgt für Erholung.

Temperaturen auf der sommerlichen Insel

Der Tag beginnt mit milden 24.21ºC am Morgen, die ein angenehmes Gefühl der Frische vermitteln und auf einen herrlichen Tag hindeuten. Im Laufe des Tages wird das Thermometer bis zu 27.48ºC zeigen, damit erwartet uns ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Nachmittag am Strand, bei Temperaturen von 27.33ºC. Mit dem Sonnenuntergang bleibt das Wetter immer noch gemütlich warm mit einer Nachttemperatur von 25.09ºC.

Das Gefühl der sommerlichen Brise

Obwohl die Temperaturen recht hoch scheinen, verleiht die kühlende Meeresbrise dem Tag ein angenehmes Gefühl. Morgens wird das thermische Gefühl auf 24.54ºC geschätzt, auf dem Höhepunkt des Tages fühlt es sich wie 28.62ºC an. Selbst am Nachmittag, wenn die Sonne ihren Zenit überschreitet, bleibt die gefühlte Temperatur mit 28.86ºC erfrischend und in der Nacht sinkt sie auf angenehme 25.64ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 59% versprechen einen Tag voller Komfort und Erholung. Der Wind wird aus 149º mit einer Geschwindigkeit von 6.24 m/s wehen und in Böen bis zu 7.38 m/s erreichen. Zum Glück ist der Himmel völlig wolkenfrei mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% für Regen, sodass nichts einen sonnigen Tag im Freien im Weg steht.

Auf einen Blick bietet Cala Rajada am 24. Juli 2024 das perfekte Sommerwetter für jeglichen Urlaub, sei es ein entspannender Tag am Strand, eine Wanderung entlang der Küste oder ein herzhaftes Mahl in einem der zahlreichen Restaurants der Stadt bei traumhaften sommerlichen Temperaturen.