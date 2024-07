Die sonnendurchflutete Inselhauptstadt Palma wird einmal mehr ihrem Ruf als Sommerparadies gerecht: Warme Temperaturen, strahlender Sonnenschein und ein sanfter Wind versprechen den perfekten Sommertag auf Mallorca.

Das Thermometer klettert hoch

Verlockend sind die Temperaturen, die von milden 23.13°C in den Morgenstunden bis zu einem sonnigen Höhepunkt von 31.51°C tagsüber reichen. Während es am Nachmittag etwas auf erträgliche 29.77°C abkühlt, erwartet die Bewohner und Besucher der Stadt in der Nacht ein angenehmes Klima mit 23.93°C. Ein Tag, der zusichert, dass Palma bei Sonnenanbetern weiterhin hoch im Kurs steht.

Warme Luft umschmeichelt die Haut

Das gefühlte Thermometer steht dem in nichts nach. Morgens werden sanfte 23.33°C erwartet, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 31.92°C steigern. Der Nachmittag hält mit 30.29°C weiterhin warme Temperaturen bereit, bevor sie in der Nacht auf annehmbare 24.18°C sinken. Ein Gefühl, als ob einem der Sommer selbst zärtlich über die Haut streicht.

Hochdruckgebiet und angenehme Luftfeuchtigkeit

Ein stabiler Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine komfortable Luftfeuchtigkeit von 42% runden den makellosen Sommertag auf der Insel ab. Dabei ziehen mit einer Geschwindigkeit von 5.04 m/s leichte Brisen durch die Straßen der pulsierenden Hauptstadt. Hin und wieder überraschen sie mit Böen von 4.87 m/s. Der Wind zeigt dabei eine vorherrschende Richtung von 182°. Abschließend darf man sich über einen wolkenlosen Himmel freuen. Die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls mit 0% angegeben. Ein prächtiger Tag, um das einmalige Ambiente der bezaubernden Inselmetropole zu genießen und dem Ruf von Palma als traumhafte Sommeroase voll und ganz zu erliegen.