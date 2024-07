Hallo liebe Leser, heute widmen wir uns dem malerischen Port d'Andratx auf unserer geliebten Insel Mallorca. Die Wetteraussichten versprechen wie so oft auf Mallorca einen strahlenden Sonnentag, was unsere Tage hier noch etwas mehr vergoldet. Packt Eure Sonnenbrille ein, denn wir haben tolle Neuigkeiten für alle Sonnenanbeter: Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite!

Die Temperaturen steigen

Der Start in den Tag in Port d'Andratx wird mit morgendlichen Temperaturen um die 25.15ºC schon angenehm warm. Diese steigen im Laufe des Tages auf stolze 27.41ºC an, ein perfekter Tag, um das schöne Wetter zu genießen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf ca. 26.96ºC ab und laden zu einem ruhigen Spaziergang am Hafen ein. Die Nacht kühlt sich minimal auf 25.68ºC ab, was immer noch für angenehme Sommerabende im Freien sorgt.

Gefühlte Temperaturen zu jeder Tageszeit

Mallorca ist bekannt für sein warmes Klima, und Port d'Andratx macht da keine Ausnahme. Die gefühlten Temperaturen am Morgen liegen bei etwa 25.52ºC und werden tagsüber auf spürbar warme 29.17ºC ansteigen. Selbst nachmittags bleibt das Wetter gefühlt warm mit ca. 28.79ºC. Abends sorgt eine leicht kühlere gefühlte Temperatur von 26.21ºC für ein angenehmes Abendklima.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Zu guter Letzt möchten wir auf den atmosphärischen Druck hinweisen, der bei etwa 1013 hPa liegt und somit im normalen Bereich ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ca. 66% und ist somit ebenfalls angenehm. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.87m/s in Richtung 121º und es kann zu Böen von bis zu 6.57m/s kommen. Trotzdem zeigt der Himmel sich von seiner schönsten Seite: Die Wolkendecke beträgt 0% und auch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Alles in allem sind die Wetteraussichten für Port d'Andratx hervorragend. Genießt den strahlenden Sonnenschein und das warme Klima und vergesst nicht, Euch mit Sonnencreme zu schützen und genügend zu trinken!