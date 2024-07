Das Beste des Insellebens wartet auf Sie, während Sie sich auf einen sonnigen Tag in Cala Millor, Mallorca, freuen können. Mit außergewöhnlich milden Temperaturen und nur einem Hauch von Wind bietet der 26. Juli 2024 die perfekte sommerliche Kulisse für alle, die das strahlend blaue Meer und den goldenen Strand genießen möchten. Der Tag verspricht Trockenheit, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, und nur einer geringen Wolkendecke von 13%, was nahezu ununterbrochene Sonnenstrahlen bedeutet.

Mallorca-thermisch: Cala Millors Temperaturen

In Cala Millor präsentiert sich das Wetter in seiner besten Form. Von einem frischen Morgen beginnt der Tag mit angenehmen 23.7ºC und steigt im Laufe des Tages auf bis zu 27.22ºC an. Selbst im gewöhnlicherweise cheißesten Teil des Tages, dem Nachmittag, bleiben wir bei einer komfortablen Temperatur von 26.81ºC. Und wenn die Sonne untergeht, können wir uns auf eine mild-warme Nacht mit 24.57ºC freuen. Mit einem Minimum von 23.48ºC und einem Maximum von 27.9ºC bietet der Tag in Cala Millor für jeden das Richtige, ob Sie nun ein Sonnenanbeter oder ein Schattenliebhaber sind.

Das tatsächliche Thermometer: Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen in Cala Millor sind ein wahres Geschenk der Natur. Morgens werden Sie mit 23.98ºC begrüßt, die sich wie ein sanfter Kuss der Morgensonne anfühlen. Tagsüber steigt das Thermometer thermisch gesehen auf 28.21ºC, während es nachmittags auf 27.65ºC abkühlt, was einen angenehmen Übergang zum Abend verspricht. Die Nacht schließt mit 25.09ºC, die perfekt für einen romantischen Strandspaziergang bei Mondlicht sind.

Das Meteorologen-Auge: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgerundet wird unser Wetterbericht in Cala Millor mit einer detaillierten Betrachtung des atmosphärischen Drucks, der Luftfeuchtigkeit und der Windverhältnisse. Mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 58% herrscht ein perfektes Gleichgewicht, das für ein angenehmes Wettergefühl sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5m/s aus einer Richtung von 60º und Böen von bis zu 4.96m/s, was eine leichte Meeresbrise verspricht - ideal für eine entspannende Zeit am Strand von Cala Millor.

Kurz gesagt, der 26. Juli in Cala Millor ist der perfekte Tag, um das herzliche Wetter Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Also packen Sie Ihre Strandtasche und machen Sie sich bereit, unter dem azurblauen Himmel in der warmen, goldenen Sonne zu baden.