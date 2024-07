Wir wissen alle, wie schwer es ist, das Wetter in einem Küstenort wie Cala Rajada vorherzusehen. Doch dank der neuesten meteorologischen Technologien und Algorithmen haben wir eine relativ genaue Prognose für den 27. Juli 2024. Mallorca erwartet stabiles Sommerwetter und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit.

Temperaturen des Tages

Unsere Prognosen zeigen, dass der Temperaturenbereich in Cala Rajada zwischen minimalen 24,11ºC und maximalen 26,86ºC liegen wird. Am Morgen erwartet uns eine gemäßigte Temperatur von 24,43ºC, die gegen Mittag auf 26,47ºC ansteigen wird. Am Nachmittag wird sich die Temperatur auf etwa 26,38ºC abkühlen. In der Nacht sollten Sie eine Temperatur von 24,74ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Die Temperaturen, die wir subjektiv fühlen, können sich von den tatsächlichen Temperaturmesswerten unterscheiden. Unser Körper nimmt die Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit wahr, die als thermisches Gefühl bekannt ist. Morgens wird es uns wie 24,97ºC vorkommen, während die gefühlte Temperatur am Nachmittag auf 26,38ºC ansteigen wird. Bei Einbruch der Dunkelheit wird es sich ein wenig kühl anfühlen, mit einer gefühlten Temperatur von 25,49ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen in Cala Rajada am 27. Juli 2024 werden von einem Atmosphärendruck von 1014 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 66 begleitet. Der Wind wird aus Richtung 119º mit einer Geschwindigkeit von 5,79m/s wehen, wobei Böen von bis zu 6,4 m/s erwartet werden. Der Himmel wird klar sein, mit einer Wolkendecke von 0%.