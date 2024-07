Wenn das Thermometer steigt und die Sonne sich am azurblauen Himmel von Sóller, einem idyllischen Ort auf Mallorca, seinen Weg bahnt, ist das Sommerparadies vollkommen. Für den 28. Juli prognostizieren wir eine hochsommerliche Tagesform mit einer minimalen Temperatur von 24.62°C, die bereits in den Morgenstunden erreicht wird, und einer maximalen Temperatur von bis zu 36.41°C. Der Tag verspricht also, warm und sonnig zu werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null - ein perfekter Tag, um die Schönheiten Sóllers zu genießen.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Beginnen wir mit den Morgenstunden. Schon früh werden erfreuliche 24.62°C erwartet - eine angenehme Erfrischung, bevor die Hitze des Tages einsetzt. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen stetig hinauf und erreichen um die Mittagszeit ihren Höhepunkt mit 34.91°C. Am Nachmittag bleibt es mit 34.15°C weiterhin heiß, bevor die Temperaturen in der Nacht auf mildere 27.28°C sinken. Ein klassischer, heißer Sommertag in Sóller.

Das thermische Empfinden im Tagesverlauf

Nun, es ist eine Sache, was das Thermometer anzeigt, und eine andere, wie wir die Temperatur tatsächlich empfinden. Das sogenannte "thermische Gefühl" beträgt morgens 24.73°C, was nahezu identisch mit der tatsächlichen Temperatur ist. Tagsüber wird es sich mit 34.75°C nicht viel anders anfühlen als die vorhergesagten 34.91°C. Am Nachmittag geht das thermische Gefühl leicht auf 33.49°C zurück, bevor es in der Nacht auf 27.24°C sinkt. Beachten Sie, dass dies den Einfluss von Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auf das gefühlte Klima reflektiert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Schluss befassen wir uns noch mit einigen weiteren meteorologischen Daten. Der atmosphärische Druck wird 1017 hPa betragen, was ein stabiles Wetterbild für Sóller verspricht. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 31% recht niedrig, was typisch für die Sommermonate auf Mallorca ist. Der Wind weht schwach aus Richtung 128º mit einer Geschwindigkeit von 4.07m/s, wobei Böen bis zu 5.84m/s erreichen können. Die Wolkendecke wird bei 43% liegen, was bedeutet, dass der Himmel größtenteils klar sein wird.

Genießen Sie den herrlichen Sommertag in Sóller, seien Sie sich aber der extremen Hitze bewusst und vergessen Sie nicht, viel Wasser zu trinken und einen Hut oder eine Mütze zu tragen, um einen Sonnenstich zu vermeiden. Bleiben Sie sicher und genießen Sie die Sonne!