Willkommen zur heutigen Wettervorhersage auf Mallorca! Santa Ponsa, eine der beliebtesten Regionen der Insel für Urlauber und Einwohner. Am 28. Juli 2024 erwartet uns auf Mallorca ein weiterer typischer Sommertag mit angenehmen Temperaturen und einem sonnigen Himmel. Die genauen Wetterbedingungen in Santa Ponsa für diesen Tag haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Temperaturen von früh bis spät

Die Sonne begrüßt uns am Morgen in Santa Ponsa mit milden 25.26°C. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 31.36°C an. Der Nachmittag bleibt mit Spitzenwerten von 31.6°C sommerlich warm, bevor die Temperaturen in der Nacht auf 26.75°C zurückgehen.

Gefühlte Temperaturen

Werfen wir nun einen Blick auf die gefühlten Temperaturen. Am Morgen fühlt es sich mit 25.41°C ein wenig wärmer an als es tatsächlich ist. Mittags wird es mit einer gefühlten Temperatur von 33.44°C deutlich warm. Im Nachmittag bleibt es mit 32.61°C warm, während es sich in der Nacht auf 27.65°C abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre am 28. Juli 2024 in Santa Ponsa wird von einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 51% dominiert. Begleitet wird dies von einem Wind, der mit 7.15m/s aus Richtung 106º weht. Vielleicht sollten Sie Ihre Hut festhalten, denn Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 9.32m/s erreichen! Für Sonnenanbeter gibt es gute Nachrichten, denn die Wolkendecke beträgt nur 29% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% verschwindend gering.

Alles in allem: Es wird ein weiterer schöner Tag in Santa Ponsa! Bleiben Sie sicher und genießen Sie das wundervolle Wetter auf Mallorca.