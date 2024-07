Herzlich willkommen zur Wettervorhersage für den beliebten Urlaubsort Cala Rajada auf Mallorca für den 28. Juli 2024. Wir kündigen einen Tag mit sommerlicher Hitze, erfrischendem Wind und einer geringen Wolkendecke an. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt auf einem erfreulichen Nullniveau, was einen perfekten Tag am Strand verspricht.

Über die Temperaturen Für alle Sonnenanbeter und Meerliebhaber haben wir gute Nachrichten. Die Atmosphäre im Badeort Cala Rajada wird den gesamten Tag über warm bleiben. Die erwartete minimale Temperatur liegt bei angenehmen 24,56ºC, während die maximale Temperatur auf 27,4ºC klettern wird. Am Morgen starten wir mit 24,87ºC in den Tag. Zur Mittagszeit erwarten wir eine maximale Temperatur von 27,26ºC. Ab dem Nachmittag werden die Temperaturen leicht auf 26,79ºC sinken und zum Abend hin auf immer noch warme 25,29ºC abfallen. Gefühlte Temperaturen Was die gefühlten Temperaturen angeht, so werden diese über den Tag hinweg selbstverständlich etwas höher sein. Das bedeutet, dass der Morgen mit einer gefühlten Temperatur von 25,61ºC beginnt. Im Laufe des Tages wird die gefühlte Temperatur auf bis zu 29,21ºC ansteigen. Am Nachmittag erwarten wir 28,73ºC, bevor sie in der Nachtruhe auf 25,99ºC absinkt. Dies verspricht einen heißen und sonnigen Tag auf Mallorca. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Nun zu den weniger offensichtlichen, aber dennoch wichtigen Wetterfaktoren. Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1017 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit wird zu 69% erwartet, was ein angenehm frisches Klima verspricht. Der Wind wird mit 8,2m/s aus Richtung 94º wehen, mit Böen von bis zu 12,05m/s. Mit einer Wolkendecke von lediglich 21%, steht einem sonnigen und erholsamen Tag auf Mallorca nichts im Weg. Es freut uns, Ihnen eine so positive Wettervorhersage für den 28. Juli 2024 in Cala Rajada präsentieren zu können. Packen Sie Ihre Badesachen ein, vergessen Sie nicht Ihre Sonnencreme und genießen Sie einen herrlichen Tag unter der mallorquinischen Sonne!