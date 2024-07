Der Sommer bietet uns in Cala Millor auf Mallorca ein wunderbares Wetter mit angenehmen Temperaturen, mäßiger Luftfeuchtigkeit und einer sanften Sommerbrise. Mit einer minimalen Temperatur von 25.04ºC und einer maximalen Temperatur von 29.69ºC bietet der Tag ein perfektes Urlaubswetter für Sonnenanbeter und Strandliebhaber.

Ein Blick auf die Temperaturen

Der Tag startet in der pittoresken Bucht von Cala Millor mit erfrischenden 25.07ºC am Morgen, ideal für einen frühen Spaziergang entlang der Strände. Wie das Thermometer steigt, so steigen auch unsere Stimmungen! Am späten Vormittag und Tag werden die Temperaturen auf einen Spitzenwert von 29.37ºC klettern. Am Nachmittag hält das Thermometer gleichbleibend warm mit 29.11ºC und in der Nacht kühlt es sich auf bequeme 25.83ºC ab.

Die gefühlten Temperaturen durch den Tag

Trotz der tosenden Sonne können wir dank der sanften Meeresbrise in Cala Millor eine gefühlte Temperatur von 25.33ºC am Morgen erwarten. Diese Brise und ein strahlend blauer Himmel bringen uns am Mittag 29.77ºC, während der Nachmittag mit 29.56ºC unvergleichbar bleibt. Ein gemütlicher Abend erwartet uns mit nächtlichen 26.19ºC, perfekt für einen Abendspaziergang am Strand oder ein Essen unter freiem Himmel.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windzustand

Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 47% bleiben wir weit entfernt von feuchten und klebrigen Bedingungen. Der Wind aus Richtung 134º hält uns mit einer gemäßigten Geschwindigkeit von 4.87 m/s cool; und Böen von 5.37 m/s kräuseln die Wasseroberfläche zu attraktiven Wellenmustern. Interessant ist auch die Null-Prozent-Wolkendecke und eine Regenwahrscheinlichkeit von null, die uns einen ungetrübten Blick auf den azurblauen Himmel von Cala Millor bietet.