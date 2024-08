Guten Tag aus dem Herzen Mallorcas! Wir freuen uns, Ihnen das Wetter für den traumhaften Ferienort Cala Millor am 2. August 2024 zu präsentieren. Perfektes Sommerwetter erwartet Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Ob Sie am Strand sonnenbaden, einen Ausflug in die wundervolle mallorquinische Landschaft planen oder durch die charmanten Gassen schlendern möchten, das Wetter ist auf Ihrer Seite.

Temperaturen in Cala Millor Die Temperaturen zeigen sich in Cala Millor von ihrer angenehmsten Seite. Wir erwarten minimale Temperaturen von 25.16°C und maximale Temperaturen von bis zu 29.09°C. Am Morgen werden erfrischende 25.19°C erwartet, während der Tag uns mit 28.07°C verwöhnt. Für den Nachmittag prognostizieren wir 28.69°C und in der Nacht milde 25.79°C. Perfekte Bedingungen für alle, die den mediterranen Sommer lieben! Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Die gefühlten Temperaturen werden noch etwas höher sein als die gemessenen. Morgens erwarten Sie 25.78°C, während sich der Tag mit 30.03°C von seiner warmen Seite zeigt. Am Nachmittag könnten Sie gefühlte 30.95°C spüren und nachts werden angenehme 26.54°C erwartet. Ideal für ein nächtliches Bad im Meer oder einen Spaziergang unter dem Sternenhimmel Mallorcas! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor Der Atmosphärendruck beträgt freundliche 1009 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 64% liegen, was das Wohlfühlklima Mallorcas unterstreicht. Ein leichter Wind wird mit 4.6m/s aus Richtung 142º wehen, mit Böen von bis zu 4.01m/s. Und das Beste: Bei einer Wolkendecke von nur 7% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, steht Ihrem sonnigen Urlaubstag nichts im Wege! Auf Mallorca wird der 2. August 2024 also ein wunderschöner Tag. Genießen Sie den Sonnenschein in Cala Millor und lassen Sie sich vom Charme dieser Insel verzaubern. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen und unvergesslichen Tag!