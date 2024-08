Guten Morgen, liebe Leser! Ein Durchblick auf unser Wetterradar signalisiert: Der charmante Standort Cala Rajada wird am kommenden 5. August mit strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen aufwarten. Lassen Sie uns nun einen ausführlichen Blick auf die Wetterprognose dieses verlockenden Tages werfen.

Einzelheiten zu den Temperaturen

Wir erahnen, dass unser Thermometer morgens eine Mindesttemperatur von 24.72ºC zeigt. Während des Tages steigt die Temperatur allmählich auf 27.51ºC und erreicht am Nachmittag den Höhepunkt mit 28.86ºC. Wenn die Sonne den Horizont verlässt, können Sie immer noch eine angenehme Temperatur von 26.39ºC genießen.

Gefühlte Temperaturen im Durchblick

Die Hitzewelle wird voraussichtlich milder erscheinen, da die gefühlte Temperatur morgens bei 25.21ºC liegt, tagsüber auf 29.13ºC und am Nachmittag sogar auf 31.1ºC ansteigt. Nach Einbruch der Dunkelheit bleibt das thermische Gefühl bei 26.39ºC.

Wichtige Informationen zu Druck, Feuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1013 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 64%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.51m/s und in Richtung 153º. Gelegentliche Böen können eine Stärke von bis zu 6.97m/s erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 5. August in Cala Rajada einen Tag mit wunderbaren meteorologischen Bedingungen verspricht. Mit 0% Regenwahrscheinlichkeit und keinem Hinweis auf Wolken am Himmel ist es der perfekte Tag, um die bezaubernde Natur und die vielfältigen Aktivitäten, die dieser charmante Ort zu bieten hat, in vollen Zügen zu genießen. Bleiben Sie informiert und freuen Sie sich auf einen wunderschönen Tag!