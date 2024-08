Der malerische Ort Santanyí auf der beliebten Ferieninsel Mallorca wird am 06. August 2024, wie zu erwarten, ein äußerst angenehmes Sommerwetter aufweisen. Einer aktuellen Wetterprognose zufolge erwartet uns ein Tag voller Sonne und Wärme, ohne Wolken oder Niederschlag, perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten und um die Schönheit dieser mediterranen Perle zu genießen.

Reichliche Temperaturen von morgens bis abends

Den Start in den Tag können wir bei einer erfreulich milden Temperatur von 24.76ºC genießen. Im weiteren Tagesverlauf wird die Quecksilbersäule weiter steigen, mit einem maximalen Temperaturwert von 30.07ºC zur Mittagszeit. Selbst in den Nachmittagsstunden bleibt der Wärmegrad mit 28.54ºC noch sehr angenehm. Und auch in der Nacht kann man mit 25.83ºC von einem warmen Sommerabend sprechen.

Gefühlte Temperaturen erwärmen die Herzen der Sonnenliebhaber

Die gefühlten Temperaturen, welche Schlüsselparameter für das individuelle Wohlbefinden sind, werden im Verlauf des gesamten Tages äußerst angenehme Werte erreichen. Der Morgen startet bereits mit erfreulichen 25.25°C, ehe sie im Tagesverlauf auf spürbare 31.65°C ansteigen. Am Nachmittag bleibt es mit 30.55°C weiterhin warm, und die Nacht bringt mit 26.48°C ebenfalls angenehme Sommerwärme.

Atemberaubend klarer Himmel, leichter Wind und optimale Luftbedingungen

Der 06. August 2024 hat nicht nur angenehme Temperaturen zu bieten. Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1012 hPa und das Feuchtigkeitsniveau wird mit 53% für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgen. Was den Wind betrifft, so wird er aus Richtung 165 Grad wehen und dabei eine Geschwindigkeit von 5.54m/s erreichen - optimal, um eine kleine Brise zu genießen. Abgerundet wird dieser perfekte Sommertag durch einen strahlend blauen Himmel ohne jegliche Wolkendecke und eine Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent. Besser könnte das Wetter in Santanyí kaum sein, es steht einem unvergesslichen Tag unter der mallorquinischen Sonne nichts im Wege.