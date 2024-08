Es scheint, dass der Sommer 2024 auf Mallorca keine Pause einlegt, vor allem in der Hauptstadt Palma. Für den 07. August zeichnet sich bereits ab, dass wir einen der heißesten Tage der Saison erwarten können. Die Prognose spricht von minimalen Temperaturen um die 24,53°C und maximalen Werten bis zu beängstigenden 34,88°C. Aber keine Sorge, auch wenn die Hitze fast unerträglich erscheint, kennen wir Mallorquiner viele Wege, um cool zu bleiben und diese sonnenverwöhnten Tage zu genießen.

Temperaturen im Detail

Die genaue Aufschlüsselung der Temperaturen für unseren heißen Tag beginnt morgens mit erfrischenden 24,53°C, was eine perfekte Temperatur für einen frühen Spaziergang am Strand oder eine Tasse Kaffee auf der Terrasse ist. Allerdings, so angenehm der Morgen auch sein mag, die Temperaturen steigen im Laufe des Tages rasant an. Die prognostizierte Tageshöchsttemperatur von 34,8°C erreichen wir am Tag. Im späteren Nachmittag kühlt es sich nur geringfügig auf 32,4°C ab und selbst in der Nacht werden noch warme 26,56°C erwartet.

Gefühlte Temperaturen

Ein weitaus wichtigerer Indikator für unser Wohlbefinden in der Hitze sind jedoch die gefühlten Temperaturen. Für den 7. August prognostizieren wir eine gefühlte Temperatur von 24.53°C am frühen Morgen, die tagsüber auf bis zu 35.76°C ansteigt. Auch am Nachmittag werden gefühlte 33.06°C erwartet und in der Nacht sinken diese lediglich auf 26.56°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgesehen von der hohen Temperatur gibt es weitere Aspekte des Wetters, die unsere Wohlfühltemperatur beeinflussen können. Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei 1012 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird etwa 36% betragen. Der Wind weht aus Richtung 176º mit einer Geschwindigkeit von 4.79m/s und Böen von 4.4m/s, was möglicherweise etwas Erleichterung von der Hitze bringt. Die Wolkendecke beträgt lediglich 2% und die Wahrscheinlichkeit für Regen tendiert gegen Null – es steht uns also ein sonniger Tag bevor.