Es ist an der Zeit, einen Blick auf das erwartete Wetter in Cala Rajada, Mallorca zu werfen, das sich am 7. August 2024 zeigt. Erwecken Sie Ihre Sinne mit dem erfrischenden Atem der Wärme in dieser reizvollen und malerischen Küstenstadt. Lassen Sie sich von den geringen Schwankungen zwischen den niedrigen und hohen Temperaturen des Tages überraschen und genießen Sie das komfortable Klima, unabhängig von der Tageszeit.

Beobachtungen zu den Temperaturen Die morgendliche Kühle startet mit behaglichen 25.46ºC, steigt mittags auf einen Höchststand von 28.28ºC, um sich am Nachmittag auf 27.92ºC zu senken. Mit dem Fallen der Nacht behält Cala Rajada eine sanfte Atmosphäre mit Temperaturen von 26.15ºC, ideal für einen späten Spaziergang am Strand. Die minimale und maximale Temperatur werden bei 25.4ºC und 28.44ºC liegen. Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages Das thermische Gefühl verändert sich im Laufe des Tages geringfügig. Der Morgen beginnt mit einer gefühlten Temperatur von 26.15ºC, tagsüber wird es mit 30.12ºC etwas wärmer. Der Nachmittag bleibt mit 30.14ºC auf annähernd gleicher Höhe, und die Nacht bringt eine Rückkehr zu den morgendlichen 26.15ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auf dem Plan der atmosphärischen Bedingungen haben wir einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 62%, die für dieses küstennahe Gebiet typisch sind. Der Wind wird mit 5.98m/s aus der Richtung von 122º wehen, mit Böen, die bis zu 6.46m/s erreichen können. Die Wolkenmenge wird gering sein, mit nur 6% Bedeckung, und die Regenwahrscheinlichkeit wird bei 0% liegen, so dass Sie einen klaren Himmel genießen können. Abschließend können wir sagen, dass Cala Rajada sich am 7. August 2024 von seiner besten Seite zeigt. Mit angenehmen Temperaturen und einer frischen Meeresbrise ist es der perfekte Tag, um die Schönheit der mallorquinischen Küsten zu genießen.