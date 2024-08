Der 10. August 2024 verspricht in Santanyí ein sonnenverwöhnter Tag zu werden, der Sommerliebhaber jubeln lässt. Bei strahlendem Sonnenschein und satten Temperaturen können Sie den mallorquinischen Sommer in seiner ganzen Pracht genießen. Hier sind alle wichtigen Wetterdetails, die Sie für diesen Tag wissen sollten.

Temperaturen: Vom Morgen bis in die Nacht hochsommerlich

Die Temperaturen in Santanyí spielen am 10. August alle Stücke: Sie starten am Morgen bereits mit angenehmen 25,83ºC und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 32,85ºC. Am Nachmittag erwartet Sie ein Maximum von 31,08ºC, bevor die Temperatur in der Nacht auf immer noch sommerliche 26,79ºC absinkt. Kurzum: Der Tag verspricht, den Chor der Zikaden auf den Pinien zu begleiten.

Thermisches Gefühl: Ein erfrischender Hauch von Meeresbrise

Das thermische Gefühl, sprich "gefühlte Temperatur", liegt am Morgen bei 26,06ºC, steigt dann tagsüber auf heiße 32,86ºC, am Nachmittag werden 32,75ºC gefühlt und in der Nacht sinken diese dann auf angenehm kühlere 28,29ºC. Die Meeresbrise liefert ein willkommenes, erfrischendes Gegengewicht zu den hohen Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mediterranes Klima in seiner reinsten Form

Der Atmosphärendruck liegt bei soliden 1018 hPa. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 44% ist der Tag recht trocken, was für ein angenehmes, mediterranes Klima sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,01 m/s in Richtung 82º und könnte in Böen eine Stärke von bis zu 7,18 m/s erreichen. In Sachen Wolken und Regen herrscht Flaute – die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls 0%. Fazit: Der 10. August in Santanyí lädt ein, den Sommer in vollen Zügen zu genießen, draußen Zeit zu verbringen und das wunderbare Wetter auf der schönen Insel Mallorca zu nutzen.