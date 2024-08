Wie wir es alle schon vorhersagen konnten, erwartet uns in Palma de Mallorca am 11. August 2024 ein typisch sonniger und warmer Sommertag. Mit der minimalen Temperatur bei angenehmen 25.82ºC und der maximalen Temperatur, die auf heiße 34.27ºC klettert, ist es der perfekte Tag, um die reichhaltigen Sommerangebote der Insel zu genießen. Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die Wetterdetails werfen.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperaturen beginnen morgens schon bei milden 25.82ºC und steigen im Laufe des Tages weiter an. Am Tag erwarten wir 34.05ºC, ein idealer Zeitpunkt, um die herrlichen Strände von Palma zu besuchen. Am Nachmittag, wenn die Sonne langsam wieder tiefer steht, sind immer noch beachtliche 30.68ºC zu erwarten. Mit der Abenddämmerung fällt das Thermometer leicht auf 26.89ºC in der Nacht, perfekt für einen späten Spaziergang oder ein Essen im Freien.

Gefühlte Temperaturen: Wie heiß wird es wirklich?

Es ist jedoch gut zu wissen, dass die gemessene Temperatur nicht immer das ist, was man tatsächlich fühlt. Die gefühlte Temperatur beträgt morgens 25.82ºC, steigt tagsüber auf 34.78ºC und sinkt nachmittags etwas auf 32.28ºC. In der Nacht fühlen sich die Temperaturen auf etwa 28.22ºC an. So bleibt der Tag durchgängig warm, auch wenn die Sonne schon längst den Himmel verlassen hat.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt morgen bei 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 37% zu liegen kommt. Die frische Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4.6m/s aus Richtung 217º und Böen von bis zu 3.83m/s sorgt für ein angenehmes Klima. Dabei zeigt eine Wolkendecke von nur 6% und eine fast nonexistente Regenwahrscheinlichkeit von 0%, dass wir uns auf einen strahlend blauen Himmel freuen können.

Genießen Sie das Wetter, bleiben Sie sicher und machen Sie das Beste aus Ihrem Tag auf dieser schönen Insel. Vergessen Sie nicht, genügend Wasser zu trinken und den Sonnenschutz aufzutragen. Mallorca und der Sommer warten auf Sie!