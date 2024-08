Ein prächtiger Sommertag erwartet uns in Santa Ponsa am 11. August! Die Temperaturen schwanken zwischen angenehmen 26,47°C in den frühen Morgenstunden und heißen 31,63°C zur Mittagszeit. Ein klarer Himmel, minimale Niederschlagswahrscheinlichkeit und eine leichte Brise sorgen für optimale Strandbedingungen. Begleiten Sie uns auf unsere meteorologische Reise durch den Tag auf der Sonneninsel Mallorca.

Die Temperaturen Der Tag startet mit erfrischenden 26,57°C am Morgen, ehe die Quecksilbersäule auf bis zu 31,19°C zur heißesten Tageszeit klettert. Der Nachmittag erfreut uns mit leichten Rückgang auf 30,63°C und führt uns in eine angenehme Nacht mit 26,92°C. Thermische Empfindungen: Wie es sich wirklich anfühlt Das thermische Gefühl folgt generell den Temperaturtrends, doch erleben wir ein sensationelles Wärmegefühl von bis zu 32,58°C am Nachmittag. Der Morgen beginnt mit gefühlten 26,57°C, steigt mittags auf 32,54°C und kühlt sich nachts auf bis zu 28,57°C ab. Allgemeine Bedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Bei einem stabilen atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48% können wir eine klare, trockene Atmosphäre erwarten. Eine sanfte Brise weht mit durchschnittlich 3.2m/s in Richtung 218° und erreicht Böen von bis zu 3.46m/s. Unter diesen Bedingungen ist es unmöglich, von Wolken oder Regenwahrscheinlichkeit zu sprechen, da beide mit 0% angegeben werden.