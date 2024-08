Beim Betreten der zweiten Augustwoche benimmt sich das Wetter auf der idyllischen Insel Mallorca, insbesondere in Sóller, genau so, wie man es von einem mediterranen Sommer erwartet. Die prächtige Naturkulisse von Sóller wird am 12. August 2024 bei außergewöhnlich sonnigen Bedingungen und hohen Temperaturen erstrahlen. Aber keine Sorge, die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt moderat bei nur 0,2%, was bedeutet, dass der breite Himmel über uns strahlend blau bleiben wird.

Temperaturausblick: Ein Tag der Extreme Wir starten den Tag mit einer erfrischenden Morgentemperatur von 24.47ºC. Sobald die Sonne aufsteigt, erhitzt diese das schöne Tal und die Temperaturen steigen auf einen sengenden 35.39ºC am Mittag. Am Nachmittag kühlt es etwas ab auf 31.59ºC und kühlt weiter auf behagliche 25.76ºC in der Nacht. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit hohen Temperaturen vor, wo leichte Kleidung und Sonnenschutz unverzichtbar sind. Gefühlte Temperaturen: Die Sonne wird dominieren Temperaturen allein sagen jedoch nicht das ganze Bild. Es ist auch wichtig, die gefühlten Temperaturen zu berücksichtigen. Am Morgen erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 24.7ºC, gefolgt von einem Anstieg auf 36.21ºC am Tag. Am Nachmittag wird es sich immer noch wie 34.08ºC anfühlen, während die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 26.25ºC abkühlt. Vergessen Sie also nicht, immer genug Wasser dabei zu haben. Wie steht es um den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind? Trotz dieser hohen Temperaturen sorgt ein Atmosphärendruck von 1013 hPa für ein stabiles Wetter. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 34% relativ gering, wodurch die Hitze etwas erträglicher wird. Und zum Glück weht ein kühler Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.94m/s aus Richtung 267º. Die Böen werden mit 2.52m/s noch etwas stärker sein, aber insgesamt bietet der Wind eine willkommene Abkühlung an diesem heißen Tag. Ausgestattet mit diesen vollständigen Wetterinformationen können Sie nun den perfekten Tag in Sóller planen. Denken Sie daran, dass ein Bewusstsein und Verständnis für das Wetter dazu beitragen kann, diesen Sommertag voll zu genießen. Hüten Sie sich vor der sengenden Mittagshitze und nutzen Sie die kühleren Morgen- und Abendstunden, um das atemberaubende Mallorca zu erkunden. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter!