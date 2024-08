Das sind ausgezeichnete Nachrichten für die Sonnenanbeter unter uns, denn die heutige Wetterprognose von Port d'Andratx verspricht wieder einmal strahlend blauen Himmel und angenehme Sommertemperaturen. Dem perfekten Strandtag steht also nichts im Wege. Packen Sie Ihre Badesachen, Sonnencreme und viel Trinken, denn das mediterrane Klima Mallorcas ist mal wieder auf seiner Höhe!

Temperaturregime für den Tag

Die Thermometerangaben für heute reichen von einer minimalen Erwärmung von 26.97ºC in den Morgenstunden bis hin zu einer maximalen Temperatur von 29.64ºC am Mittag. Im Verlauf des Nachmittags ist eine leichte Abfall bis zu angenehmen 28.92ºC zu erwarten, ehe die Temperatur in der Nacht auf rund 27.67ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die Thermometerangaben bereits recht attraktiv klingen, liefert die gefühlte Temperatur ein noch schöneres Bild. Am Morgen liegt sie bei rund 28.34ºC, steigt am Tag auf lebhafte 31.39ºC an und erreicht nachmittags ihren Höhepunkt bei 32.37ºC. In der Nacht können wir eine gefühlte Temperatur von ca. 30.77ºC erwarten. Herrlich für lange, laue Sommerabende im Freien!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige atmosphärische Druck ist stabil und beträgt etwa 1013 hPa. Eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 60% schafft ein ausgezeichnetes Klima für alle, die den Tag im Freien verbringen möchten. Der Wind weht mit einer gemäßigten Geschwindigkeit von 3.5 m/s in Richtung 126º und erreicht Böen von bis zu 4.05 m/s. Eine leichte Brise ist also garantiert. Zusätzlich bestätigt eine Wolkendecke von 0% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% die Vorhersage eines wolkenlosen, sonnigen Tags auf Mallorca.

Kurz gesagt, ein weiterer idealer Sommertag in Port d'Andratx. Genießen Sie die warmen Temperaturen, das blaue Meer und die brennende mallorquinische Sonne. Vergessen Sie nicht, sich ausreichend zu hydratisieren und Ihre Haut vor der Sonne zu schützen. Genießen Sie das perfekte Wetter!