** Willkommen, liebe Wetterbeobachter! Der heutige Tag in Sóller, einem Juwel im Herzen Mallorcas, zeigt uns wieder einmal die ganze Pracht des mediterranen Klimas. Lassen Sie uns gemeinsam in die Wetterdaten des Tages eintauchen.

Die Temperaturen des Tages

Der Tag startet mit angenehmen 24,34ºC in den frühen Morgenstunden und klettert auf einen sonnigen Höhepunkt von 34,19ºC zur Mittagszeit. Es bleibt auch am Nachmittag mit 30,56ºC noch warm, während die Temperatur in der Nacht auf ein kühleres 24,62ºC zurückgeht. Eine Sommerbrise, die den Tag erfrischt und die Nacht angenehm macht.

Gefühlte Temperaturen: Wie ist das tatsächliche Klima?

Erfahrungsgemäß fühlt sich das Wetter jedoch oft anders an, als es die reine Temperatur vermuten lässt. So werden Sie den Morgen mit einem thermischen Gefühl von 24,55ºC beginnen, bevor das Tagesmaximum auf 34,33ºC ansteigt - ein Tag, der die Haut angenehm wärmt und die Seele streichelt. Der Nachmittag bringt ein wohltuendes Gefühl von 31,56ºC und die Nacht kühlt sich auf angenehme 25,23ºC ab. Einfach perfekt, um einen späten Spaziergang zu genießen oder auf dem Balkon zu entspannen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: der vollständige Bericht

Aber das ist noch nicht alles! Zusätzlich zu den Temperaturen haben wir weitere Daten, um das Gesamtbild zu vervollständigen. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 34%. Die frische Brise weht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2,42 m/s aus westlicher Richtung (279º) und erreicht sogar Böen bis zu 3,77 m/s. Das ergibt nicht nur eine wunderbare Abkühlung, sondern bietet auch perfekte Bedingungen für Wassersportliebhaber und Segler. An der Wolkenfront ist ebenfalls wenig zu vermelden, mit einer Wolkendecke von lediglich 25% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Also schnappen Sie sich Ihre Sonnenbrille, packen Sie Ihr Strandtuch ein und machen Sie sich bereit für einen weiteren wunderbaren Sommertag in Sóller!