Sommerzeit bedeutet Urlaubszeit und in Cala Millor, einem beliebten Reiseziel auf der sonnigen Insel Mallorca, werden die Urlauber am 13. August 2024 nicht enttäuscht. Sie dürfen sich auf angenehme Temperaturen, einen nahezu wolkenfreien Himmel und eine geringe Regenwahrscheinlichkeit freuen. Mit ausführlichen Informationen über die Temperaturen, das gefühlte Wetter, den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windbedingungen, bereiten wir Sie bestmöglich auf Ihren Tag vor.

Temperaturen: Angenehme Wärme von morgens bis abends

Der Sommer auf Mallorca hält, was er verspricht: Schon morgens werden angenehme 24,8ºC erwartet. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf maximal 28,81ºC an, wobei das Thermometer am Mittag um die 28,68ºC anzeigen wird. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von 27,52ºC und in der Nacht beruhigt sich das Thermometer auf 25,44ºC. Somit steht einem Tag mit ausreichend Sonnenschein und angenehmen Temperaturen nichts im Wege.

Gefühlte Temperaturen: Sonnenschein satt und warme Brisen

Aber wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen? Das thermische Gefühl, also wie wir die Temperatur tatsächlich wahrnehmen, wird morgens bei 25,37ºC liegen. Tagsüber wird es gefühlt noch etwas wärmer mit 30,1ºC. Am Nachmittag sinkt das Thermometer auf gefühlte 29,55ºC, während in der Nacht eine angenehme Temperatur von 26,18ºC erwartet wird. Die Urlauber können also ihren Tag in vollen Zügen genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen für einen Tag am Strand

Zusätzlich zu den angenehmen Temperaturen verspricht der Atmosphärendruck von 1011 hPa stabiles Wetter. Mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 57% wird es weder zu trocken noch zu schwül. Der Wind wird mit 6,02m/s aus Richtung 137º wehen, wobei es Böen von bis zu 6,2m/s geben kann, die eine angenehme Abkühlung bieten. Mit einer Wolkendecke von lediglich 3% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht einem perfekten Strandtag nichts im Wege.