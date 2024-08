Am Mittwoch ist es zu gleich drei Mini-Tornados über Mallorca gekommen. Diese Windhosen ereigneten sich über Port d'Andratx im Südwesten, über Inca im Inselzentrum und über Port Adriano ebenfalls an der Südwestküste. Grund für dieses besondere Phänomen war das Sturmtief, das aktuell auf Mallorca geschieht.

Auf den drei Videos, die Leser der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zur Verfügung stellten, ist das Spektakel zu sehen: Die Himmel sind grau und wolkenbedeckt und im Falle von Port d'Andratx und Port Adriano sieht man die unruhige Wasseroberfläche. In dem in Inca aufgenommenen Video scheint der Tornado direkt aus dem Himmel gen Boden zu wachsen.

Diese Windhosen, auf Mallorca "Cap de Fiblò" genannt, entstehen, wenn sehr feuchte Luft nach oben steigt und es dort zu einer sogenannten Windscherung kommt. Bei dieser ändert sich die Windrichtung plötzlich und gleichzeitig nimmt die Windgeschwindigkeit zu. Durch die starken Veränderungen fängt die Luft an, zu rotieren und es bildet sich ein Wirbel.

Das Unwetter am Mittwoch überraschte viele Einwohner in Port d'Andratx. Aufgrund des starken Regens bestand kaum mehr freie Sicht für Autofahrer. Das Sturmtief betrifft auch amDonnerstag noch weitere Teile Mallorcas wie Palma und die Dörfer des Tramuntana-Gebirges wie Deià und Sóller. Auch in der Gegend um Alcúdia und Pollença kam und kommt es zu starken Regenfällen.

Wegen das Sturmtiefs hält der staatliche Wetterdienst Aemet die Warnstufe Orange (auf der gesamten Insel) aufrecht. In der vergangenen Nacht regnete es in erster Linie über dem Meer. Mehr Informationen zu dem Ereignis finden Sie hier.