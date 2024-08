Das Wetter in Sóller, einer der beliebtesten und charmantesten Städte auf der Insel Mallorca, wird am 19. August einen leichten Regen bringen, der die Sommerhitze mildern wird. Obwohl wir uns inmitten des Hochsommers befinden, wird die Temperatur einen maximalen Spitzenwert von 28,53ºC erreichen, was ein angenehm warmes Wetter für Einheimische und Besucher verspricht.

Der Tagesschnitt der Temperaturen

Zu Beginn des Tages werden in Sóller milde 22.29ºC erwartet. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 27.37ºC an, bevor sie am Nachmittag leicht auf 26.71ºC absinkt. In der Nacht erleben wir eine kühle Brise mit 23.2ºC, die eine willkommene Abwechselung zur sengenden Hitze des Tages bietet.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Die gefühlte Temperatur wird im Wesentlichen dem tatsächlichen Wetter entsprechen. Morgens starten wir mit einer gefühlten Temperatur von 22.48ºC. Diese steigt im Laufe des Tages auf 28.15ºC an, senkt sich nachmittags jedoch auf 27.72ºC ab. Nachts kühlt es sich dann auf gefühlte 23.56ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Am 19. August wird der atmosphärische Druck in Sóller bei 1014 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 55%. Dies sind gute Nachrichten für alle, die zwar sonniges, aber nicht zu feuchtes Wetter lieben. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.37 m/s aus der Richtung 243º wehen und Böen von 4.37 m/s erreichen. Mit einer Wolkendecke von 43% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 80% wird es ein eher bedeckter Tag mit einer ziemlichen Chance auf Niederschläge sein.

Alles in allem erwartet Sóller am 19. August trotz des leichten Regens ein angenehmes Wetter, perfekt, um die natürliche Schönheit der Region zu genießen oder in einer der vielen charakteristischen Bars und Cafés des Ortes zu entspannen.