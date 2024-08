In Cala Millor kommt es am 19. August 2024 zu vereinzeltem, leichtem Regen. Das Thermometer zeigt Temperaturen zwischen 24.26ºC und 25.65ºC. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 20% und einer Wolkendecke von 52% ist das Wetter zwar etwas unbeständig, bietet aber dennoch angenehme Bedingungen für Sommerurlauber.

Temperaturdetails

Das Tagesminimum liegt bei ca. 24.26ºC und wird in den Morgenstunden erreicht. Mit 25.65ºC wird das Tagesmaximum am Nachmittag erwartet. Über den Tag verteilt sind folgende Temperaturen vorgesehen: Am Morgen erwarten uns 24.28ºC, während der Tag 24.87ºC bietet und der Nachmittag mit 25.65ºC am wärmsten wird. Die Nacht kühlt auf bis zu 24.35ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Wie warm es sich anfühlt, ist nicht immer identisch mit der tatsächlichen Temperatur. Daher berücksichtigen wir in unseren Prognosen auch dies. Morgens wird das Thermometer zwar 24.28ºC anzeigen, jedoch wird es sich aufgrund der einhergehenden Faktoren eher wie 24.3ºC anfühlen. Tagsüber wird bei gemessenen 24.87ºC eine gefühlte Temperatur von 25.11ºC erreicht. Am Nachmittag fühlen sich die 25.65ºC an wie 25.92ºC und in der Nacht fühlt sich die Temperatur von 24.35ºC eher wie 24.69ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 65%. Der Wind weht mit durchschnittlicher Geschwindigkeit von 7.63m/s aus Richtung 79º. Dabei sind Böen von bis zu 7.83m/s möglich. Trotz dieser Wetterverhältnisse sollte der Tag also durchaus genießbar sein, vorausgesetzt man ist auf eventuellen Niederschlag vorbereitet.