Als Ihr zuverlässiger lokaler Meteorologe sind wir der erste Anlaufpunkt, wenn es um das Wetter am beliebten Urlaubsort Port d'Andratx geht. Heute werfen wir einen Blick auf die Wetterbedingungen für den 19. August 2024. In der malerischen Küstenstadt Port d'Andratx auf der beeindruckenden spanischen Insel Mallorca erwarten Sie überwiegend bewölkte Bedingungen und angenehme Temperaturen.

Temperaturen: Erneut verträgliches Sommerwetter

Am Tag des 19. August 2024 können die Einheimischen und Besucher in Port d'Andratx mit Temperaturen zwischen 25.07ºC und 26.79ºC rechnen. Im Tagesverlauf werden folgende Temperaturen erwartet: Am Morgen 25.59ºC, am Tag 26.61ºC, am Nachmittag 26.5ºC und in der Nacht 25.65ºC. Trotz der Bewölkung, sind dies recht gemütliche Werte für einen typischen Hochsommertag auf Mallorca.

Gefühlte Temperaturen: Frische Brise trotz wolkenbedecktem Himmel

Die gefühlten Temperaturen sind ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen. Sie bewegen sich zwischen 25.9ºC am Morgen und 26.5ºC am Nachmittag. Tagsüber und auch in der Nacht wird die gefühlte Temperatur bei ungefähr 26ºC liegen. Dies sind ideale Bedingungen für ausgiebige Spaziergänge entlang der malerischen Hafenpromenade oder entspannende Stunden auf der Terrasse Ihres Ferienhauses.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Verbleibender Hauch von Mittelmeer-Wirklichkeit

Die Wetterbeobachtungen für Port d'Andratx am 19. August 2024 zeigen auch einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 64%. Zwar gibt es eine hohe Wolkendecke von 75%, jedoch liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. Der Wind weht mit 7.21m/s aus Richtung 114º und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 8m/s erreichen. Perfekte Bedingungen also, um das echte Mittelmeer-Feeling auf Mallorca zu genießen!