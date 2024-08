Ein sonniger Tag erwartet uns in Alcúdia, Mallorca. Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen bleibt der 20. August 2024 der perfekte Tag fürs Verweilen im Freien. Ob Sie nun am Strand entspannen oder die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden, das Wetter wird Ihrer Urlaubsstimmung sicherlich entgegenkommen.

Temperaturen: Ein Tag für draußen

Mit einer minimalen Temperatur von 23.23ºC und einer maximalen von 28.33ºC erwartet uns ein angenehmer Tag. Der Morgen beginnt mit 23.23ºC, steigt über den Tag auf 28.26ºC an und sinkt am Nachmittag auf 27.19ºC. In der Nacht wird es immer noch mild sein, mit einer angenehmen Temperatur von 25.82ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein angenehmes thermisches Gefühl

Das thermische Gefühl – ein Maß, das die Temperatur berücksichtigt, die der menschliche Körper wahrnimmt – variiert im Verlaufe des Tages. Am Morgen fühlt sich die Temperatur bei 23.72ºC angenehm kühl an. Über den Tag steigt die gefühlte Temperatur auf 29.37ºC und fällt am Nachmittag auf 28.74ºC. In der Nacht ist mit einer gefühlten Temperatur von 26.29ºC zu rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Des Weiteren zeigt die Prognose für Alcúdia einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.89 m/s in Richtung 27º und Böen erreichen 3.99 m/s. Trotz der leichten Brise bleibt Alcúdia trocken, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% und einer Wolkendecke von 0%.