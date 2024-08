In Port d'Andratx, einer der prächtigsten Buchten der Mittelmeerinsel Mallorca, dürfen wir uns am 20. August 2024 auf einen weiteren klaren Tag mit strahlendem Sonnenschein freuen. Die kommende Tagesprognose verspricht ideale Bedingungen für alle, die das kristallklare Wasser, die natürliche Schönheit der Küstenlandschaft oder das Flair des Mittelmeerhafens in vollen Zügen genießen möchten. Dabei sind keine Überraschungen zu erwarten – der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite, ohne eine einzige Wolke in Sicht.

Temperaturprofil für den Tag Am Morgen starten wir mit milden 24,78ºC, welche sich im Laufe des Tages allmählich auf eine angenehme Höchsttemperatur von 26,8ºC steigern. Wir dürfen mit einem Tagestemperaturdurchschnitt von 26,25ºC rechnen. Am Nachmittag ist mit 26,76ºC der Höhepunkt des Tages erreicht, bevor die Temperaturen nach Sonnenuntergang sich wieder auf nächtliche 25,89ºC senken. Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf Doch wie wir alle wissen, ist die faktische Temperatur nur die halbe Wahrheit. Denn wie wir das Wetter tatsächlich erleben, hängt auch stark von der gefühlten Temperatur ab. Morgens erwarten wir somit ein thermisches Gefühl von etwa 25,35ºC. Im Laufe des Tages steigt dieses dann auf 26,25ºC an. Der Nachmittag bringt mit 28,04ºC das Maximum des gefühlten Thermometers, bevor wir uns in der Nacht auf angenehme 26,36ºC einstellen können. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Aber ein vollständiges Wetterbild wäre nicht komplett ohne die weiteren Wetterparameter. Der atmosphärische Druck beträgt 1015 hPa bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70%. Hinzu kommt ein sanfter Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 3,68 m/s aus Richtung 191º weht und in Böen bis zu 3,72 m/s erreicht. Grundsätzlich eine idyllische Mischung, die den Tag in Port d'Andratx zu einem angenehmen spätsommerlichen Erlebnis machen wird.