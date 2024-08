Bereit für einen weiteren sonnigen Tag auf Mallorca? Atemberaubendes Wetter erwartet Sie in Port d'Andratx am 22. August 2024. Die herrschenden Bedingungen versprechen eine angenehme Mischung aus Sonne und ein paar Wolken, perfekt für einen entspannten Tag am Strand oder vielleicht eine kleine Wanderung in der Umgebung.

Temperaturen: Ein Tag zwischen 25 und 27 Grad Celsius Unsere geliebte Sommerhitze wird uns auch an diesem Tag nicht enttäuschen. Die minimal erwartete Temperatur beträgt 25.07°C, wobei sie im Laufe des Tages auf 27.06°C steigen wird. Für die Nachmittagszeit können wir mit einem kleinen Temperaturanstieg auf 27.17°C rechnen. Und um den Tag abzurunden, wird die Temperatur in der Nacht auf angenehme 26.37°C abfallen. Gefühlte Temperaturen: Thermisches Gefühl spiegelt ähnliche Werte wider Abgesehen von den tatsächlichen Temperaturen, spielt das thermische Gefühl eine entscheidende Rolle dabei, wie wir das Wetter tatsächlich empfinden. Morgens werden wir uns bei 25.62°C wohl fühlen. Später am Tag fühlen sich die Temperaturen mit 28.62°C etwas wärmer an. Nachmittags wird es sogar auf 28.79°C ansteigen und nur wenig in der Nacht auf 26.37°C abfallen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Geringe Wolkendecke und eine sanfte Brise Die Wetterbedingungen werden auch durch andere Faktoren beeinflusst. Der Atmosphärendruck wird bei 1015 hPa liegen, begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 66%. Eine sanfte Brise wird über die Insel wehen, mit einer Geschwindigkeit von 5.22m/s in Richtung 140° und kleinen Böen von 5.42m/s. Die Wolkendecke beträgt lediglich 13%, und erfreulicherweise beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0%. Also, freuen Sie sich auf einen schönen sonnigen Tag in Port d'Andratx!