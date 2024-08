Wir begrüßen Sie zu einer strahlenden Wettervorhersage, die Mallorcas Hauptstadt Palma am 24. August 2024 erwartet. Freuen Sie sich auf einen Tag unter dem strahlend klaren Himmel, der durch ein Zusammenspiel aus angenehmen Temperaturen und leichter Brise gekennzeichnet ist. Nutzen Sie den Tag, um die Schönheit der mallorquinischen Kultur und Landschaft in vollen Zügen zu genießen.

Mild startend, heiß endend: Die Temperaturen in Palma

Die Mindesttemperatur für den Tag wird gemäß unserer Prognose bei moderaten 23.4ºC liegen, während das Quecksilber im Laufe des Tages auf steigende Temperaturen hinweist. Am Morgen können Sie mit 23.4ºC rechnen, während der Höhepunkt am Tag bei etwa 31.37ºC liegt. Der Nachmittag bleibt mit 30.24ºC weiterhin warm, und die nächtliche Temperatur wird auf etwa 25.67ºC abfallen.

Thermisches Gefühl: Wie wird sich der Tag anfühlen?

Neben den tatsächlichen Temperaturen ist auch das thermische Gefühl ein entscheidender Faktor dafür, wie wir das Wetter tatsächlich erleben. Morgens wird sich die Temperatur ähnlich wie die tatsächlichen 23.4ºC anfühlen. Die gefühlte Temperatur erreicht am Tag ihren Höhepunkt bei etwa 32.83ºC, um am Nachmittag auf 31.09ºC zu sinken. Nachts können Sie mit einem gefühlten Wert von 26.09ºC rechnen, was eine erfrischende Abkühlung darstellt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Trockene Luft gepaart mit einer leichten Brise ist die perfekte Kombination für einen sonnigen Tag unter freiem Himmel. Mit einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 48% bleiben die Bedingungen angenehm. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von rund 4.28m/s wird aus Richtung 176º wehen, wobei Böen von bis zu 4.54m/s erwartet werden. Eine Wolkendecke von gerade einmal 8% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% bedeuten, dass der Himmel an diesem Tag klar bleibt.

Also, packen Sie Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie einen sonnigen Tag in Palma, während Sie die Wärme und den strahlend blauen mallorquinischen Himmel in vollen Zügen genießen.