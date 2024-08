Werte Leserinnen und Leser, falls Sie für den 25.August 2024 einen Ausflug nach Alcúdia, Mallorca planen - erwarten Sie eine bewölkte, aber trockene Witterung. Die Wetterbedingungen, die von nubes dominiert werden, bringen uns eine Wolkendecke von 94%, doch die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Trotz des Nebels erwartet uns ein mildes Klima typisch für diesen lieblichen Küstenort.

Temperaturen: Mäßig warm mit milder Abkühlung am Nachmittag

Die Temperaturen in Alcúdia bewegen sich am 25. August zwischen einem behaglichen Minimum von 24.15ºC und einem Maximum von 25.54ºC. Wir starten mit einer angenehmen 25.08ºC am Morgen, steigern leicht auf 25.34ºC gegen Mittag, bevor wir uns auf eine kleine Abkühlung auf 24.53ºC am Nachmittag einstellen. Die Nacht hält uns mit 24.36ºC weiterhin warm.

Gefühlte Temperaturen: Etwas wärmer als erwartet

Nichtsdestotrotz werden Sie das thermische Gefühl haben, dass es etwas wärmer ist. Sie dürfen sich auf angenehme 25.76ºC am Morgen gefasst machen, und wenn der Tag fortschreitet, fühlt sich das Temperaturbalkometer bei 25.86ºC beinahe konstant an. Gegen Abend könnten Sie eine nachlassende Wärme bei 25.1ºC spüren, die dann bei 24.97ºC in die Nacht übergeht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Atmen Sie die frische Brise ein

Ein Atmosphärendruck von 1018 hPa bei einer Luftfeuchtigkeitsrate von 74% prophezeit eher eine feuchte Umgebung. Aber die gute Nachricht ist, dank eines mäßig starken Windes von 9.15 m/s, der aus der Richtung 52º kommt, mit Böen von bis zu 9.61 m/s, wird es sich trotzdem schön frisch anfühlen.