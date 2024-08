Ein neuer Tag bricht an in Cala Rajada, und wie immer sind wir hier, um Ihnen die aktuellsten Wetterinformationen zu liefern. Der 25. August 2024 präsentiert sich mit mäßig bewölktem Himmel und bietet dennoch ausreichende Sonnenstunden. Der Tag verspricht angenehme Temperaturen mit minimalen Schwankungen, die für Einwohner und Touristen gleichermaßen günstig sind.

Die gemessenen Temperaturen

Gemäß unseren Prognosen beginnt der Tag mit einer Temperatur von 25.21ºC. Im Laufe des Tages erwartet uns ein leichter Anstieg auf 25.34ºC, bevor die Quecksilbersäule am Nachmittag auf 24.74ºC fällt. Die Nacht erwartet uns mit einer milden Kühle von 24.39ºC, eine perfekte Temperatur, um den sommerlichen Sternenhimmel zu genießen. Unsere Höchsttemperatur liegt bei 25.7ºC bei einem Minimum von 24.32ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Trotz der gemäßigten Temperaturen tauscht der Thermometerwert nicht immer mit dem Körperempfinden. Unser thermisches Gefühl am Morgen liegt bei 25.82ºC, ein bisschen höher als die gemessen Temperatur. Tagsüber behält dieses Gefühl der Wärme bei etwa 25.84ºC bevor es auf 25.28ºC am Nachmittag fällt. In der Nacht erreichen wir eine gefühlte Temperatur von 24.97ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf die Palmen wird ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 9.29m/s aus Richtung 40º wehen, unterstützt durch Böen von bis zu 9.88m/s. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 73% wird sich das Wetter angenehm "normal" anfühlen. Trotz der mäßig bewölkten Bedingungen liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, daher steht einem warmen, entspannten Tag nichts im Weg.