Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Wir, Ihre Meteorologen vor Ort, schauen für Sie auf das Wetter in Sóller am heutigen 26. August 2024. Im Verlauf des heutigen Tages wird es eine Mischung aus bedecktem Himmel und leichtem Regen geben. Lassen Sie uns für Sie etwas detaillierter auf die Wetterbedingungen für den heutigen Tag eingehen.

Temperaturen zu verschiedenen Tageszeiten

Die Temperaturen heute in Sóller reichen von einer Mindesttemperatur von 21.89ºC bis hinauf zu einer Höchsttemperatur von 28.8ºC. Im Detail lässt sich der heutige Tag wie folgt beschreiben: Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 22.33ºC, während sie am Tag auf 27.9ºC ansteigen wird. Am Nachmittag wird das Thermometer auf 27.36ºC fallen und in der Nacht sollten wir eine Temperatur von 23.55ºC erreichen.

Das geschätzte thermische Empfinden

Aber wie wir alle wissen, sind es nicht nur die nackten Zahlen die das Wetter ausmachen, sondern auch die gefühlten Werte spielt eine große Rolle. Deshalb für Sie auch hier die entsprechenden Werte: Morgens werden Sie eine gefühlte Temperatur von 22.47ºC , tagsüber 28.01ºC, am Nachmittag 28.14ºC und in der Nacht 23.66ºC erwarten können.

Umfassende klimatische Bedingungen

Außer den Temperaturen gibt es natürlich noch weitere Wetterinformationen, die von Interesse sein könnten. Heute zeigen uns die Messwerte einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 46%. Die Windgeschwindigkeit wird heute bei 5.11m/s liegen und in Richtung 60º wehen, mit Böen bis zu 7.85m/s. Die Wolkendecke beträgt 6% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 37% - also vergessen Sie nicht, einen Regenschirm mitzunehmen!

Wir wünschen Ihnen, trotz eventuell einsetzenden Regens, einen schönen Tag in Sóller!