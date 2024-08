Die Insel der Ruhe, wie Mallorca liebevoll genannt wird, liegt an diesem 27. August unter einem makellos klaren Himmel von der Frühe bis zur Spätnacht. Es erwartet uns ein angenehmer Tag mit erfrischenden Temperaturen, die ideal sind, um die einzigartigen Landschaften der Insel zu erkunden oder einfach am Rande des Pools oder auf einer Terrasse zu entspannen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Wettervorhersage werfen.

Temperaturübersicht: Von den kühlen Morgenstunden bis zur lauen Sommerabendbrise

Der Tag beginnt mit angenehmen 22.74°C, eine perfekte Gelegenheit, um einen frühen Spaziergang am Strand zu genießen. Die Temperaturen erreichen ihren Höhepunkt bei 28.58°C mittags - eine ideale Zeit für einen entspannten Aufenthalt im Schatten mit einem erfrischenden Getränk. In den Nachmittagsstunden sinken die Temperaturen leicht auf 26.93°C, bevor sie für einen wunderbar lauen Abend auf 24.4°C abkühlen.

Gefühlte Temperaturen: Genießen Sie die Wärme des Sommers in vollen Zügen

Trotz der objektiven Temperaturen gibt es auch das Konzept der "gefühlten Temperatur". Diese kann oft von der tatsächlichen Temperatur abweichen, insbesondere bei starkem Wind oder hoher Luftfeuchtigkeit. Glücklicherweise profitieren wir an diesem Tag von vergleichsweise moderaten, angenehm gefühlten Temperaturen. Erwarten Sie ein thermisches Gefühl von 23.08°C am Morgen, das auf 29.13°C zu Mittag steigen wird. Am Nachmittag wird es mit 27.41°C ein bisschen erträglicher, und in der Nacht werden Sie die angenehme Wärme von 24.51°C genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frische Brise unter dem klaren Himmel

Die klimatischen Bedingungen sind ideal mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von etwa 50%. Der Wind kommt sanft aus Richtung 207º mit einer Geschwindigkeit von 4.17m/s und Böen von 2.88m/s. Dies ist ein Tag, der dazu verlockt, ins Freie zu gehen! Abschließend sollten Sie sich keine Sorgen über die Möglichkeit von Regen machen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0% und die Wolkendecke beträgt nur 4%, ein perfektes Wetterbild für einen perfekten Sommertag auf Mallorca.