Freuen Sie sich auf einen strahlenden Tag in Alcúdia, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Unsere Prognose für den 27. August 2024 deutet auf einen klaren Himmel hin, der uns einen prachtvollen Blauton über die Weite des spanischen Himmels sehen lässt. Mit Minimaltemperaturen von 23.73ºC und maximalen 28.03ºC liegt uns ein schöner Sommertag auf der Insel vor.

Morgendämmerung bis Mondlicht: Unser Temperaturüberblick

Der morgige Temperaturverlauf stellt sich wie folgt dar: Bei Sonnenaufgang können wir eine Temperatur von 23.84ºC beobachten - dies macht einen Morgenlauf oder einen Spaziergang um das charmante Städtchen Alcúdia besonders verlockend. Die Tagestemperatur klettert auf 27.69ºC und bleibt auch am Nachmittag mit 27.3ºC konstant warm. Nach Einbruch der Dunkelheit sinkt die Temperatur auf 25.61ºC, was eine angenehme Nacht garantiert.

Wie warm wird es wirklich? Unser Gefühlstemperatur-Guide

Aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Die gefühlten Temperaturen werden am Morgen bei etwa 24.16ºC liegen. Tagsüber wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 28.72ºC anzeigen, während es am Nachmittag 28.47ºC sein wird. In der Nacht können wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 25.95ºC freuen - ideal für lange Abende auf der Terrasse.

Hochdruckzone, Feuchtigkeitslevel und die windigen Seiten Alcúdias

Der atmosphärische Druck für den Tag wird sich bei 1016 hPa bewegen, während die Luftfeuchtigkeit 57% beträgt. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 4.5m/s aus Richtung 40º wehen, mit Böen von bis zu 2.97m/s. Mit einer Wolkendecke von nur 1% und keiner Regenwahrscheinlichkeit, ist der Himmel über uns so gut wie klar und wird Ihnen einen ungestörten Blick auf die strahlende sonnige Pracht ermöglichen.