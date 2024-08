Mallorcas charmante Stadt Sóller bietet ihren Gästen und Einwohnern für den 28. August 2024 wieder einmal hervorragendes Wetter. An diesem Tag erwartet uns ein klarer Himmel, den wir dank des angenehmen Sommerklimas der Insel genießen können. Mit Temperaturen zwischen 21,96 °C und 30,58 °C können sowohl Einheimische als auch Touristen einen ausgezeichneten Tag unter der mallorquinischen Sonne verbringen.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturentwicklung an diesem Tag verspricht ein klassisches mediterranes Wetter. Der Morgen startet mit angenehmen 21,96 °C, ideal für einen frühen Strandbesuch oder einen Spaziergang durch die verwinkelten Gassen Sóllers. Am Tag erreicht das Thermometer Spitzenwerte von bis zu 29,86°C - perfekt für eine Erfrischung im klaren Meereswasser. Der Nachmittag bleibt mit 27,97°C weiterhin warm, und auch die Nacht bringt mit 23,9°C sommerliche Temperaturen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen nahe an den tatsächlichen Werten und unterstreichen das angenehme Klima dieses Tages. Morgens fühlt sich die Temperatur mit 22,33 °C leicht wärmer an als die tatsächliche Temperatur von 21,96 °C. Tagsüber wird es mit einem gefühlten Höchstwert von 30,41 °C angenehm warm, bevor die gefühlte Temperatur am Nachmittag auf 29,09 °C und in der Nacht auf 24,36 °C sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Sachen Atmosphäre bietet der Tag ebenfalls optimale Bedingungen. Der Atmosphärendruck liegt bei stabilen 1016 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 47 Prozent, was für eine angenehme Frische sorgt. Der Wind weht mit 1,9 m/s in Richtung 68° und erreicht in Böen eine Geschwindigkeit von 2,62 m/s - ideal für alle Segelfreunde und Wassersportler. Bei klarem Himmel besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von Null Prozent, sodass dieser Tag vom Wetter her perfekt ist.