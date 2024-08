In Alcúdia können wir uns auf einen herrlich klaren Himmel und angenehme Temperaturen am 28. August 2024 auf Mallorca freuen. Mit Temperaturen von leicht über 23 Grad und einem Maximum von knapp über 27 Grad, zeigt sich der Spätsommer auf Mallorca von seiner schönsten Seite. Die kühle Brise trägt zur Erfrischung bei und verspricht einen angenehmen Tag.

Temperaturverhältnisse in Alcúdia

Die Temperatur kamm im Laufe des Tages leicht schwanken. Während das Thermometer am Morgen erfrischende 23.7°C anzeigt, steigen das Quecksilber am Höhepunkt des Tages auf 27.17°C an. Am Nachmittag können wir eine leichte Abkühlung auf 26.04 °C erwarten und in der Nacht sinkt das Temperatur auf 24.58 °C. Angesichts dieser Temperaturen wird die Siesta sicherlich eine noch attraktivere Option für die Bewohner und Besucher von Alcúdia.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Die gefühlten Temperaturen zeigen ein ähnliches Muster. Am Morgen werden die Bewohner von Alcúdia mit einer gefühlten Temperatur von 23.93 °C begrüßt. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Atmosphäre etwas stärker, wobei die gefühlte Temperatur auf 28.22°C ansteigt, während sie am Nachmittag auf 26.04°C zurückgeht. In der Nacht können wir eine angenehme gefühlte Temperatur von 25.18°C erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre bleibt mit einem Druck von 1016 hPa stabil und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 59 Prozent, was einen feinen Ausgleich zwischen trockenem und feuchtem Klima bietet. Der Wind weht moderat mit einer Geschwindigkeit von 5.43m/s aus 36° Richtung und Böen von bis zu 3.29 m/s können auftreten. Eine ideale Bedingung für die Segler unter uns. Die Wolkendecke bleibt nahezu klar mit nur 1 Prozent, was den Himmel für den größten Teil des Tages sonnig hält und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei null. Somit kann man unbesorgt den Tag im Freien verbringen.