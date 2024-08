Heute haben wir in Port d'Andratx auf Mallorca eindeutig das, was wir einen typischen Spätsommertag nennen würden. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen ist das Wetter perfekt, um die Schönheiten unserer Insel zu erkunden. Die Morgen-, Nachmittags-, Tages- und Nachttemperaturen werden uns mit ihrem thermostatischen Gefühl mehr als beglücken.

Temperaturen im Detail

Die prognostizierte Mindesttemperatur für heute liegt bei 24.69 ºC, während die Höchstwerte bei angenehmen 26.99 ºC liegen werden. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 24.78ºC, während sie über den Tag auf 26.26ºC und bis zum Nachmittag auf 26.95ºC ansteigen wird. Für die Nacht ist eine angenehme Temperatur von 25.86ºC vorhergesagt, perfekt für einen Spaziergang entlang der Küste bei Mondlicht.

Gefühlte Temperaturen quer durch den Tag

Die gefühlten Temperaturen werden leicht abweichen von den tatsächlichen Werten. Morgens werden wir 25.06 ºC, tagsüber 26.26ºC, nachmittags 28.23ºC und in den Nachtstunden 26.38ºC fühlen. Trotz der höheren gefühlten Temperatur am Nachmittag, wird diese uns eine angenehme Wärme schenken, die uns den Sommer auf Mallorca in vollen Zügen genießen lässt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir erwarten einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 62 %. Bei so einer geringen Luftfeuchtigkeit bleibt der gefürchtete "klebrige" Effekt aus und wir können den klaren Himmel voll ausschöpfen. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 2.6m/s in Richtung 54º und wird Böen von 2.81 m/s erreichen. Die Wolkendecke wird bei 0% liegen und die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt ebenfalls 0. Es handelt sich also um einen makellosen Sommerabend in Port d'Andratx.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns auf Mallorca ein fantastischer Sommertag bevorsteht. Die Einzigartigkeit von Port d'Andratx zeigt sich einmal mehr in seiner Fähigkeit, uns selbst in den letzten Augusttagen das beste Wetter zu bieten. Mögen wir diesen sonnigen Tag voll auskosten!