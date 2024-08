Der verträumte Urlaubsort Cala Millor auf Mallorca verspricht diesen Freitag, den 29. August 2024, ausgezeichnetes Wetter. Mit einem klaren Himmel, angenehmen Temperaturen und nur einer minimalen Wolkendecke steht einem Tag unter der mallorquinischen Sonne nichts im Wege. Die zuverlässige Wetterlage bedarf dabei keiner Regenschirme und dicker Kleidung - Sommeroutfits sind mehr als ausreichend.

Mit Leichtigkeit durch den Tag: Temperaturen in Cala Millor

Die erwarteten Temperaturen in Cala Millor liegen an diesem Tag zwischen 22,87°C und 26°C - ideale Bedingungen also für einen freundschaftlichen Volleyballwettkampf am Strand oder einen entspannten Nachmittag im Schatten. Die angenehm leicht kühle Brise am Morgen bringt mit 22,87°C den optimalen Start in den Tag. Tagsüber klettert das Thermometer auf 25,79°C und bleibt auch am Nachmittag bei ähnlichen 25,61°C. Die Nacht kündet sich mit immer noch sommerlichen 24,61°C an.

Die gefühlte Wärme: Es fühlt sich noch besser an!

Die gefühlte Temperatur, die oft durch Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird, wird immer als besonders wichtig erachtet. An diesem Tag kann man es wirklich "fühlen", da sie stets über den tatsächlichen Temperaturen liegt. Morgens fühlt es sich an wie 23,35°C, tagsüber wie 25,97°C, nachmittags hingegen merkt man nicht viel Unterschied mit angenehmen 26,08°C. Und auch die sommerliche Nacht bleibt uns nicht vorenthalten, sie sich wie 25,14°C anfühlt.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Kein Wetterumschwung in Sicht!

Das Wetter in Cala Millor bleibt konstant fantastisch. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59% ist es absolut herrlich. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,95m/s aus Richtung 108° und erreicht in Böen bis zu 5,15m/s. Eine leichte Brise wird es daher sein, die uns den Tag über begleitet.

Angesichts von nur 2% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 sollte also nichts die Sommerfreuden in Cala Millor am 29. August 2024 trüben. Also, packt eure Schwimmsachen ein und genießt das Wetter!