Willkommen zu unserem Wetterbericht für Palma de Mallorca! Die heutige Vorhersage verspricht eine erfrischende Abweichung vom üblichen heißen Hochsommerwetter auf der Insel. Während wir uns im Spätsommer befinden, erwartet uns ein angenehm milder Tag mit leichtem Regen, der der Natur ein frisches Antlitz verleiht.

Temperaturen des Tages

Anscheinend zeichnet sich für den heutigen Tag ein leichtes Temperaturgefälle ab. Mit einer Minimaltemperatur von erfrischenden 22.86°C auf dem Thermometer können wir einen milden Start in den Tag erwarten. Im Laufe des Tages erwärmt es sich auf ein Maximum von 31.11°C - perfekt, um den Regen, der uns am Nachmittag erwartet, in vollen Zügen zu genießen. Obwohl sich die Temperaturen in den Abendstunden auf rund 25°C abkühlen, bleibt die Atmosphäre angenehm mild.

Gefühlte Temperaturen

Natürlich kann die Temperatur, die das Thermometer anzeigt, von dem, was wir tatsächlich fühlen, abweichen. Die geschätzten gefühlten Temperaturen für den heutigen Tag liegen morgens bei 23.11°C und steigen tagsüber auf heiße 31°C an. Am Nachmittag wird es mit 29.52°C ein wenig milder, bevor die Temperatur am späten Abend auf angenehme 25.33°C fällt.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Die Luftfeuchtigkeit für den heutigen Tag liegt mit 42% im angenehm niedrigen Bereich, was zu einem trockeneren Gefühl führt, trotz des erwarteten Niederschlags. Der Luftdruck bleibt stabil bei einem atmosphärischen Normalwert von 1015 hPa. Warme und erfrischende Winde wehen mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.58 m/s aus Richtung 72º. Sie müssen sich jedoch auf einen gelegentlichen kräftigen Windstoß einstellen, da Böen von bis zu 8.25 m/s erwartet werden. Somit ergibt sich für den heutigen Tag eine eher ungewöhnliche, aber nichtsdestoweniger angenehme Wetterlage in Palma de Mallorca. Obwohl der Sommerhimmel von einer 70%igen Bewölkung bedeckt sein wird, bietet der Regen eine willkommene Abwechslung und ein seltenes Schauspiel. Also gehen Sie raus, genießen Sie die erfrischende Luft und lassen Sie den Sommerregen auf sich herabprasseln.