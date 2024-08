Getreu dem mediterranen Klima Mallorcas erwartet uns in Sóller ein Tag mit leichtem Regen, aber angenehmen Temperaturen. Mit einem Thermometer, das Werte zwischen 22.65ºC und 30.84ºC zeigt, wird der Tag insgesamt trotzdem herrlich temperiert sein. Hier ist, was der Tag uns in Sóller wettertechnisch zu bieten hat.

Temperaturüberblick Der Morgen in Sóller startet mit einer erfrischenden Mindesttemperatur von 22.65ºC, ideal für einen entspannten Spaziergang. Wenn die Sonne über dem Horizont aufgeht, erwärmt sich der Tag auf eine maximale Temperatur von 30.84ºC. Der Nachmittag kühlt ein wenig auf 28.63ºC ab, bevor die Nacht mit einer angenehmen 24.85ºC einkehrt. Gefühlte Temperaturen Die tatsächlichen Temperaturen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Wichtiger ist, wie das Wetter - oder genauer gesagt, die Temperatur - empfunden wird. Der Morgen fühlt sich an wie 22.96ºC, während die Hitze des Tages sich eher wie 30.71ºC anfühlt. Der Nachmittag liefert ein gefühltes Temperaturerlebnis von 28.88ºC, während die Nacht mit einer gefühlten Temperatur von 25.06ºC zu Ende geht. Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind Abgesehen von den Temperaturen wird der atmosphärische Druck des Tages bei stabilen 1016 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt zu diesem Zeitpunkt 40%, sodass das generelle Wettererlebnis angenehm erfrischend sein wird. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.5m/s in Richtung 68º, mit Böen von bis zu 4.96m/s zu erwarten. Das Erscheinungsbild des Himmels wird durch eine Wolkendecke von 62% charakterisiert und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 97%.