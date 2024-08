Willkommen zu unserer aktuellen Wetterprognose für Santanyí, einer bezaubernden Stadt auf der idyllischen Insel Mallorca. Heute erwartet uns, zum Bedauern einiger und zur Freude vieler, eine leichte Abwechslung von der üblichen Sonne - ein leichter Regen. Es wird eine maximale Temperatur von 28.32ºC und eine minimale Temperatur von 23.8ºC erwartet. Unsere Prognosen zeigen auch eine beeindruckende Konstanz der gefühlten Temperaturen im Tagesverlauf und selbstverständlich haben wir auch alle Details zum atmosphärischen Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit für Sie parat.

Die tatsächlichen Temperaturen

Heute in Santanyí, erwarten wir einen temperaturgefüllten Tag, der mit milden 23.8ºC beginnt. Die Quecksilbersäule wird dann auf bis zu 28.32ºC zu Mittag steigen. Am Nachmittag normalisiert sich die Temperatur wieder auf 27.02ºC, während die Nachtwerte auf angenehme 25.4ºC fallen werden. Ein Tag, der perfekt dazu geeignet ist, die Schönheit von Santanyí zu genießen, vor allem, wenn man bedenkt, dass ein leichter Regen zum Aufwachen im Angebot steht.

Jene gefühlten Temperaturen

Trotz der leichten Variation in der tatsächlichen Temperatur, wird das thermische Gefühl leicht von den tatsächlichen Werten abweichen. Morgens werden Sie 24.48ºC fühlen und während der heißesten Stunden des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf 29.81ºC. Am Nachmittag bleibt es bei warmen 28.72ºC, während sich die gefühlte Temperatur in der Nacht auf erfrischende 26.08 ºC senkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Winddetails

Im Hinblick auf weiterführende Aspekte der Wetterprognose zeigt Santanyí heute einen atmosphärischen Druck von 1015 hPa sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 59%. Sie werden eine sanfte Brise spüren, mit Windgeschwindigkeiten von etwa 6.18 m/s aus Richtung 57º und möglichen Böen von bis zu 9.33 m/s. Darüber hinaus bedeckt eine 81%ige Wolkendecke den Himmel, was die Regenwahrscheinlichkeit auf 53% steigen lässt.

Bleiben Sie stets informiert und genießen Sie Ihren Tag in Santanyí, egal ob unter einem Sonnenschirm oder einem Regenschirm!