Es ist der 31. August 2024 und in Cala Rajada gibt es wieder interessante Wettererscheinungen zu beobachten. Mit einer leichten Wolkendecke und erfrischenden Brisen aus Osten verspricht der Tag, abwechslungsreich und doch angenehm zu sein. Die Wettervorhersage für den heutigen Tag deutet auf eine mäßig bewölkte Atmosphäre hin mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit von 2%.

Temperaturen

Die kühlsten Temperaturen werden heute Morgen zu erwarten sein, mit angenehmen 25,06ºC, ein ideales Wetter für einen frühen Spaziergang am Strand. Wenn die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, wird es mit 26,82ºC etwas wärmer, bleibt aber in einem angenehmen Bereich. In der Nacht kühlt es sich auf milde 25,67ºC ab, perfekt für einen gemütlichen Abend auf der Terrasse. Das Temperaturspektrum des Tages liegt insgesamt zwischen 25,03ºC und 27,27ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen können sich jedoch etwas von den tatsächlichen Werten unterscheiden. Am Morgen fühlt es sich mit 25,71ºC etwas wärmer an als die tatsächlichen 25,06ºC. Dieses Phänomen setzt sich am Mittag fort, wenn die gefühlte Temperatur auf 28,56ºC steigt, im Vergleich zu den tatsächlichen 26,82ºC. Auch abends und in der Nacht fühlt es sich wärmer an, mit gefühlten Werten von 26,57ºC bzw. 26,36ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Tag wird durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1016 hPa gekennzeichnet sein. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% können wir eine gewisse Schwüle erwarten. Der Wind aus Richtung 112º wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,43m/s wehen, mit Böen von bis zu 7,43m/s. Also ein perfekter Tag, um Drachen steigen zu lassen oder eine Bootstour zu genießen.

Es sieht also nach einem weiteren wunderschönen Tag in Cala Rajada aus. Genießen Sie das angenehme Wetter und machen Sie das Beste aus diesem Tag!