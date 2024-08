Inmitten von üppigem Grün und umgeben von den beeindruckenden Bergen der Serra de Tramuntana, erwartet die Bewohner und Besucher des charmanten Städtchens Sóller auf Mallorca am 1. September 2024 eine Mischung aus Sonne und leichten Regenfällen. Die Kombination eines leicht bewölkten Himmels mit angenehm warmen Temperaturen verspricht einen herrlichen Tag trotz der vorausgesagten 99-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit.

Temperaturen Beginnen Frisch und Steigen Spürbar

Die Quecksilbersäule beginnt frisch bei 22,7° C am Morgen, wird aber im Laufe des Tages einen erfrischenden Sprung auf ein Maximum von 31,44° C machen. Temperaturen von 29,89° C werden tagsüber erwartet, während sie am Nachmittag auf 28,84° C sinken. Die sommerliche Wärme geht mit Einbruch der Dunkelheit leicht zurück, aber die Nächte bleiben bei angenehmen 24,84° C mild.

Gefühlte Temperaturen Leicht über Tatsächlich Gemessenen Werten

Die tatsächlichen Temperaturen werden indes durch das thermische Gefühl etwas übertroffen. Morgens deutet das Thermometer auf 22,8° C hin, während das tagsüber auf 30,17° C und am Nachmittag auf 30,2° C steigt. Und während die Sterne am Himmel aufleuchten, begleitet uns ein sanfter Hauch mit 25,18° C in die Nacht.

Atmosphärische Bedingungen: Leichter Wind und Moderate Luftfeuchtigkeit

Die heutigen klimatischen Bedingungen sind durch einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 45% geprägt. Der Wind ist mit einer Stärke von 2,11 m/s zu vernehmen, und kommt aus Richtung 124° mit Böen von bis zu 2,94 m/s. Die Wolkendecke beträgt 100% und trotz einer Regenwahrscheinlichkeit von 99%, verspricht der Tag, angenehm zu werden. Der stattfindende, leichte Regen wird lediglich der landschaftlichen Schönheit von Sóller einen zusätzlichen Hauch von Frische verleihen.

