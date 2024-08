Der September-Beginn auf Mallorca, speziell in Port d'Andratx, beginnt mit wechselhaftem Wetter . Während wir leichten Regen erwarten, bleiben die Temperaturen relativ mild, was den Tag ideal macht, um die Gebiete des Ortes und die umliegende Landschaft zu erkunden.

Temperaturunterschiede im Überblick

Trotz des leichten Regens behält der Tag eine angenehme Wärme. Die Temperaturen schwanken zwischen einem Minimum von erfreulichen 23,96ºC und einem Maximum von 28,38ºC. Unsere spezifischen Prognosen für die Tageszeiten sind wie folgt: Morgen erwarten wir eine Temperatur von 24,42ºC, die sich tagsüber auf etwa 27,65ºC erhöht. Am Nachmittag steigt es weiter leicht auf 27,75ºC, sinkt aber in der Nacht auf 27,02ºC.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Die gefühlten Temperaturen, die manchmal von den tatsächlichen Temperaturen abweichen können, zeichnen ein ähnliches Bild. Morgens fühlt es sich an wie 24,77ºC, tagsüber erhöht sich dieses Gefühl auf 28,57ºC. Am interessantesten ist jedoch, dass es am Nachmittag mit 29,95ºC und in der Nacht mit 29,06ºC sogar wärmer werden wird als die tatsächliche Temperatur.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

In Bezug auf die allgemeinen Wetterbedingungen beträgt der Atmosphärendruck 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit etwa 56%. Gute Nachrichten für Segler und Windsurfer - der Wind wird etwa 4,67m/s in Richtung 1º betragen, mit Böen von bis zu 5,08m/s. Die Wolkendecke wird nach unserer Prognose 100% betragen und die Chance für den zu erwartenden leichten Regen liegt bei 28%. Bleiben Sie also auf dem Laufenden, packen Sie einen Regenmantel ein und machen Sie sich bereit, den Tag in Port d'Andratx mit seinen angenehmen Temperaturen und leichtem Regen in vollen Zügen zu genießen.