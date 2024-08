Heute, am 1. September, 2024, präsentieren wir Ihnen die Wettervorhersage in Santanyí, einer unvergleichlichen Ecke von Mallorca. Die Hauptmerkmale des Wetters heute werden die Wolken sein - mit einem bedeckten Himmel, der 100% erreicht - und eine frische Brise, da der Wind sich mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 4.83m/s aus Osten auf den Weg macht. Aber lassen Sie uns in die Tiefe gehen.

Temperaturen: Ein Tag zum Genießen

Die Temperaturen in Santanyí werden angenehm sein. Der Tag startet mit Minima von 24.33ºC am Morgen, erreicht dann 28.7ºC am Tag, sinkt leicht auf 27.96ºC am Nachmittag und endet schließlich mit 25.49ºC in der Nacht. Die maximale Temperatur, die wir erwarten, wird 29.42ºC betragen. Obwohl das Wolkendach vollständig geschlossen ist, werden die Temperaturen immer noch ausrreichen, um die Schönheit dieser Ecke von Mallorca zu genießen.

Auf dem Thermometer und im Gefühl

Obwohl die Temperaturen angenehm sind, ist es auch wichtig, die gefühlten Temperaturen zu berücksichtigen. Morgens werden Sie eine Temperatur von 24.93ºC spüren, die tagsüber auf 30.4ºC steigt. Am Nachmittag wird es mit 29.84ºC minimal kühler und in der Nacht wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 26.13ºC anzeigen, was auf eine ruhige und kühle Nacht hindeutet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: alle Details

Zur Ergänzung der Temperaturinformationen haben wir den Luftdruck, der einen Wert von 1012 hPa erreicht, und eine Luftfeuchtigkeit von 59%. Auch sollte man den Wind nicht vergessen, der mit seinen 4.83m/s aus Richtung 81º, vereinzelt sogar Böen von 7.81m/s, den ganzen Himmel füllen wird. Trotz dieser Bedingungen haben wir nur eine Regenwahrscheinlichkeit von 6%, so dass die Wolken uns nicht daran hindern sollten, diesen schönen Tag zu genießen.